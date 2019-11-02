البرلمان العربي يطالب بوقف تسليح الجماعات الإرهابية في ليبيا

شاركت ليبيا في فعاليات الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي أن أعضاء من المجلس شاركوا في فعاليات الجلسة التي جرى خلالها إدانة التدخل الخارجي في شؤون ليبيا .

وطالب البرلمان العربي بضرورة إيقاف تسليح الجماعات المسلحة والإرهابية في ليبيا وضرورة العودة للحوار ودعم المسار السياسي في ليبيا.

ودان البرلمان العربي تدخل تركيا في شؤون الدول العربية وخاصة عدوانها على شمال سوريا مؤكدا على ضرورة رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب.

وحضر الجلسة وزير خارجية مصر سامح شكري الذي أوضح أمام البرلمان العربي مشكلة فقر المياه وملف سد النهضة وأكد الشكري خلال كلمته على أن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بأمن جميع الدول العربية .

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