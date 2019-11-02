طائرات أجنبية تجوب سماء ليبيا

ما تزال ليبيا جوا وبحرا مستباحة من كل أنواع الطائرات والسفن المدنية منها والعسكرية، والتي تجوب السماء دون معرفة مصادرها.

وذكر موقع الرادار الإيطالي المختص بمراقبة الطيران أن أجهزة الاستقبال تتبعت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية نوع جلوبال هوك في رحلة فوق غرب ليبيا على ارتفاع 54 ألف قدم، وذلك صباح الجمعة الأول من نوفمبر.

وأضاف الموقع أن مستقبل الإشارة التابع لهم في طرابلس لاحظ أن هناك معلومات منقوصة حول طائرة التجسس غير المدرجة لديهم في جدول المراقبة المفروضة على ليبيا، إلا أنهم استطاعوا تحديد هويتها عبر مستقبل إشارة ثان يعرف باسم (pp-ls).

واستبق رصد الطائرة الأمريكية بـ 24 ساعة ما أعلنه موقع إيطالي عن رصده لطائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي، أثناء قيامها بمهمة وصفها بـ “الاستخباراتية” والمزدوجة للمراقبة والاستطلاع، قبالة سواحل غرب ليبيا ، موضحا أن عمليات المراقبة شملت مواقع للنفط تابعة لشركة إيني الإيطالية، كما تم رصد مغادرة سفينة لم يكشف عن اسمها، كانت في مهمة مماثلة، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وبحسب الإحصائية الأخيرة للرادار الإيطالي فقد تم خلال أكتوبر المنصرم رصد طائرات أمريكية وإيطالية وألمانية نفذت مهام مراقبة على سواحل ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية