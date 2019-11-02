إيطاليا قلقة من الإرهاب القادم من ليبيا

أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن قلقه بشأن ملف الأزمة الليبية.

وأشار دي مايو في تصريحاته إلى أن قلقهم ليس فقط حول أزمة الهجرة بل من الخطر الإرهابي الذي يبعد مئات الكيلومترات فقط عن سواحل بلاده حسب وصفه.

وجاءت تصريحات دي مايو خلال زيارته للمغرب حيث التقى نظيره المغربي ناصر بوريطة، وأكد دي مايو خلال الزيارة على دعم بلاده للعملية التي ترعاها الأمم المتحدة، مشددا على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيا كما أشار إلى أهمية العمل على خفض التصعيد واحترام الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا.

من جانبه أكد الوزير المغربي وجود تقارب كبير في الأفكار مع دي مايو فيما يخص القضايا الإقليمية، بدءا من الوضع في ليبيا مشيرا إلى تنسيق العمل بين البلدين في إطار شراكة استراتيجية.

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