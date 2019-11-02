اخبار ليبيا الان

ليبيا تشعل حرب تصريحات من موسكو ضد واشنطن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بخرق قوانين حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا باستخدامها قاعدة جوية ساعدت في الإطاحة بالقذافي وساهمت في نشر الإرهاب في أفريقيا.

وأضاف لافروف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية أن واشنطن باتت تستغل كافة الوسائل لتحقيق غايتها حتى لو خرقت قوانين دولية بسببها، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم محمية ضد العقوبات التي تفرضها وتستغلها واشنطن.

وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة بخرقها لقوانين مجلس الأمن الدولي ساهمت في انتشار الإرهاب في قارة أفريقيا وامتدادها في ليبيا وصولا إلى مالي مشيرا إلى أن النتيجة تكررت في العراق وسوريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك