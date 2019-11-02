ليبيا تشعل حرب تصريحات من موسكو ضد واشنطن

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بخرق قوانين حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا باستخدامها قاعدة جوية ساعدت في الإطاحة بالقذافي وساهمت في نشر الإرهاب في أفريقيا.

وأضاف لافروف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية أن واشنطن باتت تستغل كافة الوسائل لتحقيق غايتها حتى لو خرقت قوانين دولية بسببها، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم محمية ضد العقوبات التي تفرضها وتستغلها واشنطن.

وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة بخرقها لقوانين مجلس الأمن الدولي ساهمت في انتشار الإرهاب في قارة أفريقيا وامتدادها في ليبيا وصولا إلى مالي مشيرا إلى أن النتيجة تكررت في العراق وسوريا.

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