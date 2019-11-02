“أخبار ليبيا24” توضح حقيقة الأمر في سبها

أخبار ليبيا24- خاص

نفى مراسل “أخبار ليبيا24” في مدينة سبها وقوع أي اشتباكات مسلحة في منطقة المنشية أمس الجمعة وسقوط قتلى كما يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الأوضاع هادئة بعد حدوث إطلاق نار بين مسلحين – خارجين عن القانون – وأفراد من الكتيبة 128 التابعة للقيادة العامة.

وأشار المراسل إلى أن هناك من تدخل لتهدئة الأمر ، نافيًا وجود أو تسجيل لأي قتلى أو جرحى خلال إطلاق النار.

وكانت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي حاولت الترويج لوقوع اشتباكات مسلحة في منطقة المنشية وسقوط قتلى وجرحى خلالها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24