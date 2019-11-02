غوتيرش يلتقي أردوغان وليبيا على طاولة النقاش

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم إضافة للأوضاع في ليبيا واليمن.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي إلى أن المحادثات كانت بناءة حول اليمن وليبيا وقضايا أخرى، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن تركيا عبرت عن تقديرها لدعم التعاون القوي والمتواصل لدعم لجنة الدستور السورية واجتماعاتها في جنيف مجددا تأييده الكامل على التركيز على أهمية الحل السياسي للأزمات في المنطقة.

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