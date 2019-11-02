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غوتيرش يلتقي أردوغان وليبيا على طاولة النقاش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم إضافة للأوضاع في ليبيا واليمن.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي إلى أن المحادثات كانت بناءة حول اليمن وليبيا وقضايا أخرى، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن تركيا عبرت عن تقديرها لدعم التعاون القوي والمتواصل لدعم لجنة الدستور السورية واجتماعاتها في جنيف مجددا تأييده الكامل على التركيز على أهمية الحل السياسي للأزمات في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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