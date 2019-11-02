الولايات المتحدة تنتقد أداء حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب

انتقدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب، أداء حكومة الوفاق ومؤسساتها، خاصة في وضع استراتيجيات وقوانين لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأشار التقرير الصادر عن فترة 2018، إلى أن مؤسسات حكومة الوفاق لم تكن فعالة في ردع الأنشطة الإرهابية أو الحد منها، وتطبيق القانون الليبي، بسبب استمرار تجزئة القوى السياسية والأمنية في البلاد، موضحا أن جماعات مسلحة تعمل على فرض الأمن والقانون، بدلا من مؤسسات الدولة.

كما تطرق التقرير إلى الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد عناصر داعش والقاعدة في ليبيا، مشيدا بتحرير الجيش لمدينة درنة من التطرف.

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