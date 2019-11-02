الإعلام الحربي: رصد أحد الإرهابيين الفارين من درنة في صفوف الوفاق

أعلنت شعبة الإعلام الحربي رصد أحد الإرهابيين البارزين والمطلوب لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية يقاتل في صفوف قوات حكومة الوفاق.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سعد الطيره كان ظهر في وقت سابق في إصدارات مصورة تتبع الجماعات الإرهابية وهو يتوعد قوات الجيش.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أنه عندما أعلن الجيش عن عمليات تحرير طرابلس كان على درايةٍ تامةٍ بأن كُل مقاتلي التنظيمات الإرهابية المُلاحقين من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في بنغازي ودرنة وباقي المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش قد فرّوا إلى العاصمة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن الطيره الملقب “أبو الزبير” من مواليد 1977 ومن سكان الساحل في درنة ويتبع لكتيبة بوسليم وعضو بارز وقائد ميداني لدى كتيبة بوسليم كما أنه عضو في مجلس شورى داخل الكتيبة المؤلف من 5 أعضاء.

ويعد الطيره من مؤسسي مجلس مجاهدي درنة في ديسمبر 2014 وقد فر خارج المدينة في أواخر عام 2015 وتم تكليفه آمرا لسرية عسكرية بها العديد من الإرهابيين الفارين من مدن درنة وبنغازي واجدابيا وقد شارك مع سرايا بنغازي ومجلس شورى اجدابيا في محاولة تقدمهم على مشروع النهر كما شارك في المعارك ضد القوات المسلحة في درنة وبنغازي وتم رصده أثناء مشاركته في صفوف قوات الوفاق المشاركة في القتال ضد الجيش.

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