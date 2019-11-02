أمطار على غالبية مناطق الساحل وسيول بالجبل الأخضر

طرابلس-العنوان

تشهد غالبية مناطق الساحل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحبها خلايا رعدية أحيانا ومناطق الجبل الأخضر تشهد سقوط أمطار غزيرة، مما يتسبب في تشكل سيول وجريان بعض الأودية، مع احتمال تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية على مناطق الشمال، بينما لا تتجاوز 30 درجة مئوية على مناطق الجنوب.

وتشهد رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة فرصة سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على مناطق من الساحل، وتبدأ السحب الممطرة في الانقشاع التدريجي من مساء اليوم، مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق الجبل الغربي.

والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية فجنوبية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من يوم الغد على غالبية المناطق.

أما الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على غالبية المناطق الساحلية، تصحبها خلايا رعدية أحيانا، وتكون غزيرة على مناطق الجبل الأخضر، مما يتسبب في تشكل سيول وجريان بعض الأودية، مع احتمال تكون ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية فجنوبية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا يوم الإثنين على غالبية المناطق.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجفرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية فجنوبية غربية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية.

أما في الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و30 درجة مئوية.

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