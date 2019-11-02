ميناء السدرة: شحن ناقلتي نفط بـ 1.7 مليون برميل

من المقرر أن يتم تصدير 1.7 مليون برميل من النفط الخام عبر موانئ الهلال النفطي، إذ أعلن ميناء السدرة النفطي، أنه من المتوقع استقبال ناقلة النفط الخام «ماران كاسيوبيا – MARAN CASSIOPEIA»، لشحن كمية تقدر بـ500 ألف برميل نفط.

كما سيتم زيادة حمولة الناقلة «ماران كاسيوبيا» إلى مليون برميل، باستكمال شحن 500 ألف برميل أخرى من ميناء الزويتينة النفطي، حسب بيان ميناء السدرة النفطي أمس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ووفق البيان، فإن ناقلة النفط الخام «نيبون برينسيس – NIPPON PRINCESS»، ستصل لشحن كمية وقدرها 600 الف برميل.

والأسبوع الماضي، أعلن الميناء مغادرة ناقلة النفط الخام «إم تي ليبيا»، محملة بشحنة تقدر بنحو نصف مليون برميل إلى ميناء الزويتينة؛ لإكمال الشحنة إلى مليون برميل مقرر تصديرها إلى أستراليا.

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