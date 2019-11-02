دمج مديريات أمن بـراك الـشاطئ والـقرضة الـشاطئ والـشاطئ الـغربي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إتمام مراسم تـسليم واسـتلام مـهام مـدير أمـن بـراك الـشاطئ بـين مـدير الأمـن الـسابق عـميد عبدالقادر البكوش ومـدير الأمـن الـمكلف عـميد صلاح الدين السنوسي علي عامر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن ذلك جاء بناء عـلى قـرار وزيـر الـداخلية الـمفوض فتحي باشاغا رقـم 1320 لـسنة 2019م بـشأن دمـج مـديريات أمـن بـراك الـشاطئ، الـقرضة الـشاطئ، والـشاطئ الـغربي تـحت مـسمي مـديرية أمـن الـشاطئ ويـكون مـقرها بـراك الـشاطئ.

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