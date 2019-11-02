المشري يبحث مع البرلمان الدولي المستجدات العسكرية في ليبيا

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري، رئيس اتحاد البرلمان الدولي “غابريلا بارون” رفقة رئيس برلمان أمريكا اللاتينية “خورخي بيزارو سوتو” خلال زيارته إلى المملكة المغربية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أهمية مشاركة ليبيا في الاتحادات الدولية وضرورة تواجدها وتمثيلها بشكل صحيح للعب دورها المنوط بها في المحافل الدولية، وكذلك وضع مجلس النواب الليبي، والعضو المغيبة قسريا “سهام سرقيوة”.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد، وتداعيات اشتباكات العاصمة طرابلس.

واتفق المشاركون في اللقاء على مد جسور التواصل المستمر والتعاون في عديد المجالات على رأسها العمل البرلماني.

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