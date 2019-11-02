فيديو| قوات الجيش ترصد الإرهابي “أبو الزبير” في صفوف الوفاق

طرابلس-العنوان

رصدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة ظهور عنصر من عناصر تنظيم مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي الفارين من مدينة درنة، يقاتل في صفوف قوات الوفاق جنوب طرابلس.

الإرهابي المطلوب لدى الأجهزة الأمنية لتورطه في عمليات إرهابية ضد الجيش يدعى سعد الطيرة “42” عاما، شارك مع سرايا إرهاب بنغازي ومجلس شورى إجدابيا في محاولة تقدمهم على مشروع النهر، كما شارك في المعارك ضد القوات المسلحة في درنة وبنغازي.

ويعد الطيرة أحد الإرهابيين البارزين والمطلوب لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسبق وأن ظهر في إصدارات مُصوّرة تتبع الجماعات الإرهابية وهو يتوعد بها القوات المُسلحة.

ويعد الطيرة المكنى بـ “أبو الزبير” من سكان حي الساحل بدرنة وهو تباع لكتيبة أبوسليم الإرهابية وهو عضو بارز وقائد ميداني لدى الكتيبة.

الطيرة من مؤسسي مجلس مجاهدي درنة في ديسمبر 2014، وعضو مجلس شورى داخل الكتيبة المشكل من خمسة أعضاء، وفر خارج مدينة درنة في أواخر عام 2015، وتم تكليفه آمرا لسرية عسكرية بها العديد من الإرهابيين الفارين من مدن درنة وبنغازي وإجدابيا.

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