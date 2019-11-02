تواصل ورشة تدريبية حول المواطنة الفعالة بمسرح سبها الشعبي

أخبار ليبيا24- خاص

تتواصل بمسرح سبها الشعبي ورشة تدريبية حول المواطنة الفعالة، والذي ينظمه نادي المناظرة سبها بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

ويشارك في التدريب عدد من النشطاء والمدربين المحليين، مستهدفا تدريب شباب المدينة ورواد العمل المدني فيها، وتوعيتهم بماهية المواطنة الفعالة، ودورها في تنمية المجتمع وتعزيز قيام وعمل مؤسسات الدولة.

وقال منسق مشروع المواطنة الفاعلة صلاح اعمورة صباح اليوم لـ”أخبارليبيا24″ إن هذا التدريب يعتبر ضمن عدة تدريبات تجري في عدة مدن بالجنوب، ويستمر طوال شهر نوفمبر الجاري.

وأوضح اعمورة أن هذا التدريب يُعْنى بتبسيط مفهوم المواطنة وإشراك نشطاء وشباب مدينة سبها في مجال الريادة المجتمعية.

وأضاف منسق المشروع أنه سيتم في آخر التدريب اختيار عدد من المتدربين المتميزين من أجل دعم مشاريعهم في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، وهو ما يعطي أهمية لهذا التدريب، حسب وصفه.

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