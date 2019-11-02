بوعميد: حكومة اللاوفاق لاتمثل الليبيين ولا تعاملهم سواسيه أو بالعدل

ليبيا – قال رئيس المجلس الاجتماعي ورشفانه المبروك بو عميد إن المدينة تتعرض للقصف وتحديداً إستهداف المدنيين منذ عام 2014 وكأن سكان ورشفانة والنواحي الأربعة ليسوا ليبيين ولا تنطبق عليهم صفة الإنسانية.

بوعميد أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ماوصفها بـ”حكومة اللاوفاق” أصبحت لاتمثل الليبيين ولا يعنيها قتل المدنيين، معتبراً أنها لا تعامل الليبيين سواسيه أو بالعدل.

وأضاف :”نعزي كل من استشهد في هذه الحرب السيئة على المدنيين دون أن يحرك ما يسمى بالمجلس الرئاسي ساكناً في الوقت الذي سالت دموعه عندما تم قصف عائلة في الفرناج، أنا متواصل باستمرار معهم مستائين جداً لأنهم أصبحوا هدف للصواريخ تحت مسمى حماية المدنيين و الدفاع عن طرابلس”.

ولفت إلى سعيهم للدفاع عن طرابلس وسكانها بالإضافة لكل مناطق ليبيا ضد المليشيات والعصابات والإرهاب، مؤكداً انهم ليسوا ضد المدنيين في طرابلس أو أي بقعه في البلاد بدليل إلتفاف النواحي الأربعة مع الجيش وبالمقابل يتم قصفهم .

واختتم رئيس المجلس الاجتماعي ورشفانه حديثه قائلاً :”مايجري في ورشفانه له تفسير واحد إن لم تكن معي فأنت ضدي وكل شيء مباح لديهم فهم يتبعون سياسية الأرض المحروقة ليس من المعقول أني موت الأطفال ولا يصدر أي بيان اعتذار أو تعازي من الرئاسي”.

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