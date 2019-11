أخبار ليبيا24- خاص استلمت مدارس الجالية الأفريقية بسبها صباح اليوم السبت دفعة من الكتب الناطقة بالفرنسية، والتي قدمتها السفارة الفرنسية بليبيا لهذه المدارس لمساعدتها في سد احتياجاتها للكتب. وقالت مديرة مدرسة الاتحاد الأفريقي بحي المهدية سبها سعدية موسى، إن هذه الكتب جاءت على دفعات مقدمة من السفارة الفرنسية، بعد ان تواصل مدراء المدارس معها. وأوضحت […]

