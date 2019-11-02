منظمة حقوقية: الإعلاميون في ليبيا يتعرضون للانتهاكات

أكدت منظمة التضامن لحقوق الإنسان أن الإعلاميين في ليبيا يتعرضون للعديد من الانتهاكات.

وقالت المنظمة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين أنه في شهر يناير الماضي قُتِلَ مراسل أسوشيتد برس الصحفي محمد بن خليفة اثناء مواجهات في جنوب العاصمة طرابلس وفي شهر مايو أُحتجز طاقم قناة “ليبيا الأحرار” أثناء تغطيتهم للحرب في جنوب العاصمة كما أن التهديدات المباشرة وغير المباشرة، مثل الايقاف عن العمل والاعتقال التعسفي، أجبرت العديد من الصحفيين إما لترك مهنة الصحافة أو مغادرة ليبيا بحثا عن مكان آمن.

وأوضحت المنظمة أن الإعلاميين في ليبيا يعانون من غياب البيئة الملائمة التي تسمح لهم بالقيام بأعمالهم باستقلالية وعدم تدخل السلطات.

ودعت المنظمة التضامن إلى تهيئة بيئة آمنة تسمح للصحفيين ممارسة مهنتهم مؤكدة أنه خلال السنوات (2006 – 2017)، قتل ما يقارب 1010 صحافي وهم يؤدون عملهم بنقل الاخبار والمعلومات الى الناس وفي 9 حالات من أصل 10 يبقى الفاعل بلا عقاب محذرة من أن الافلات من العقاب يؤدي الى مزيد من جرائم القتل كما أنه دليل على تفاقم الصراع وعلى تداعي القانون والانظمة القضائية.

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