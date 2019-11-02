الولايات المتحدة تُشيد بدور الجيش وتنتقد أداء حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب

طرابلس-العنوان

انتقدت الخارجية الأمريكية أداء حكومة الوفاق الوطني ومؤسساتها، خاصة في وضع استراتيجيات وقوانين لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأشار التقرير السنوي حول مكافحة الإرهاب الصادر عن فترة 2018، إلى أن مؤسسات حكومة الوفاق لم تكن فعالة في ردع الأنشطة الإرهابية أو الحد منها، وتطبيق القانون الليبي، بسبب استمرار تجزئة القوى السياسية والأمنية في البلاد.

وأوضح التقرير بأن جماعات مسلحة تعمل في طرابلس على فرض الأمن والقانون، بدلا من مؤسسات الدولة.

وتطرق التقرير إلى الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد عناصر داعش والقاعدة في ليبيا، مشيدا بدور الجيش في تحرير مدينة درنة من التطرف.

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