القبض على متهم ببيع أراضي الدولة بإجراءات مزورة

تمكن أعضاء قسم مكافحة التزييف والتزوير وسرقة السيارات بالإدارة العامة للبحث الجنائي، وبالتعاون مع مديرية أمن مطار بنغازي، من القبض على شخص حاول الهرب إلى دولة مصر، وهو متهم ببيع أراض تابعة لوزارة الزراعة.

وقال مسؤول الإعلام بالإدارة العامة، وليد العرفي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن المقبوض عليه باع أراضي خاصة لوزارة الزراعة (مشروع الكروم والتين) بتاريخ رجعي مقابل مبالغ مالية كبيرة جدا، دون دخول أي مبلغ إلى الخزينة التابعة للوزارة.

وأوضح العرفي: «بتعليمات من النيابة العامة تم جلب إجراءات قطع الأراضي لنفس المشروع موجودة بمكتب يتبع وزارة الزراعة، يشتبه أن تكون مزورة، وبحضور المواطنين أصحاب هذه الإجراءات إلى مقر الإدارة العامة اتضح بأن جميعهم حصلوا على هذه الإجراءات بعد العام 2011»، مؤكدا بأن «التخصيصات الخاصة بهذا المشروع أوقفت منذ العام 2008».

إجراءات مزورة

وأضاف العرفي: «بعد الاستدلال والتحقيق مع كثير من المواطنين عن كيفية حصولهم على هذه الإجراءات، اتضح أن هناك عديدا من الموظفين تابعين لهذا المشروع يقومون ببيع أراضي المشروع بإجراءات مزورة، وتم إثبات كل ذلك بمحضر الاستدلال، وإحالة الموقوف والمحضر إلى النيابة العامة».

يشار إلى أن ظاهرة الاستيلاء على الأراضي والأملاك العامة والخاصة، انتشرت خلال السنوات الأخيرة، كما يقوم بعض المسلحين بالاستيلاء عليها بقوة السلاح لغرض الحصول عليها، وسط مطالبات شتى من المواطنين، بأن تتصدى الجهات المختصة لتلك الظاهرة بحسم.

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