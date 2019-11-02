حتى تحقيق المطالب..نقابة معلمي سبها تقرر مواصلة الاعتصام

أخبار ليبيا24- خاص

قررت نقابة المعلمين في سبها صباح اليوم السبت الاستمرار في الاعتصام والتوقف عن الدراسة بجميع مدارس المدينة، حتى تقع الاستجابة لجميع المطالب التي يسعون لتحقيقها.

واستعرضت النقابة صباح اليوم خلال اجتماع مع مدراء مدارس سبها وتنسيقية المعلمين، تداعيات استقالة وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني.

وقال نقيب المعلمين بسبها عبدالسلام الجهمي لـ”أخبار ليبيا24″، ن قرار النقابة اليوم كان الاستمرار في الاعتصام، وانتظار مخرجات اجتماع النقابة العامة للمعلمين في بنغازي.

وأوضح الجهمي أن الدراسة يمكن أن تستأنف غدا الأحد بحسب مخرجات اجتماع النقابة في بنغازي.

وأضاف نقيب معلمي سبها أن تنسيقيات المعلمين تتواصل فيما بينها في طرابلس وسبها وبنغازي، مجددا مطالبة المعلمين بضرورة تنفيذ قرار رفع المرتبات وغيرها من الحقوق الواجبة لهم.

وذكر الجهمي أنه تم التشديد على الابتعاد عما وصفه بسياسة المسكنات التي تتبعها الحكومات الليبية فيما يخص حقوق المعلمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24