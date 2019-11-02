السفارة البريطانية تعلن إطلاق برنامج “جيندر نوفمبر” السنوي

أخبار ليبيا24

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا إطلاق الحملة السنوية (جيندر نوفمبر) التي تهدف إلى رفع الوعي حول المساواة وتعزيز دور المرأة في ليبيا.

وقالت السفارة، يوم الجمعة، إنها سوف تُرّكز هذا الشهر على الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في ليبيا في السياسة والقانون وحقوق الإنسان والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

وأشارت إلى أن أهداف إستراتيجيتها للنوع الاجتماعي 2019/2020 جزء من عمل وزارات الخارجية البريطانية والتنمية الدولية ووزارة الدفاع البريطانية، وخطة عمل الحكومة بريطانيا حول السلام والأمن والمرأة، ومع قرار مجلس الأمن الدولي 1325، لدعم النساء في ليبيا في عدة قضايا منها الإدماج السياسي والفرص الاقتصادية المتساوية.

من جانها قالت رئيس البرامج في السفارة البريطانية، إيلي غونينغهام، في تغريدةٍ على تويتر، إن برنامج “جيندر نوفمبر” جاهز لعرض نطاق العمل الحاسم الذي تقوم به النساء في جميع أنحاء ليبيا وإظهار كيف تدعم المملكة المتحدة برنامج صندوق الصراع والاستقرار والأمن (CSSF) والبرامج الأخرى في المملكة المتحدة النساء والفتيات والرجال والفتيان لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

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