الشاطر: السراج ضرب عصفورين بحجر واحد بشأن مطالب المعلمين برحيل وزير التعليم

أخبار ليبيا24

اعتبر عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر اليوم السبت إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ضرب عصفورين بحجر واحد عندما أصدر قرار بفصل وزارة التعليم إلى وزارتين واحدة للتعليم العام والأخرى للتعليم العالي.

وقال الشاطر في تغريدةٍ على تويتر، “المعلمون في إضرابهم لهم عدة مطالب هامة منها إقالة وزير التعليم بسبب فصله 152 ألف منهم، وهو فصل تعسفي بالنظر لظروف البلاد”.

وأضاف، “اختار السراج مطلب فصل التعليمين العالي والعام، وبذلك ضرب عصفورين بحجرة واحدة. أرضى جزئيًا المعلمين واستقال الوزير ولم يفصل”.

ووسط احتجاجات المعلمين التي عمت ليبيا بالكامل للمطالبة بقانون زيادة المرتبات وما صحابها من مطلب آخر للمعملين في غرب البلاد برحيل وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل بعد قرارات الفصل، أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم الخميس قرارًا يقضي بإعادة هيكلة قطاع التعليم ليكون بذلك وزارتين (وزارة التعليم العام، ووزارة التعليم العالي).

واحتجاجًا على القرار أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبدالجليل على الفور يوم الخميس استقالته، معتبرًا أن قرار الرئاسي لا طائل منه، وأنه سبق ورفض هذا الاقتراح في نقاشات سابقة مع السراج، معتبراً أن الفصل بينهما يعد أحد أبرز أسباب تدهور التعليم في السابق وأن ارتباطهما هام ومتكامل.

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