المشري يبحث مع رئيس اتحاد البرلمان الدولي المستجدات العسكرية في ليبيا

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري الققيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رئيس اتحاد البرلمان الدولي غابريلا بارون رفقة رئيس برلمان أمريكا اللاتينية خورخي بيزارو سوتو خلال زيارته إلى المملكة المغربية.

اللقاء ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس أهمية مشاركة ليبيا في الاتحادات الدولية وضرورة تواجدها وتمثيلها بشكل صحيح للعب دورها المنوط بها في هذه المحافل الدولية وكذلك وضع مجلس النواب والعضوة المغيبة قسرياً سهام سرقيوة.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد وتداعيات “العدوان” على العاصمة طرابلس.

كما خلُص اللقاء إلى الاتفاق على مد جسور التواصل المستمر والتعاون المثمر في عديد المجالات على رأسها العمل البرلماني.

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