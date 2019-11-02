نقابة المعلمين في سبها: قررنا الإستمرار بالإعتصام حتى الاستجابة لجميع مطالبنا

ليبيا – قررت نقابة المعلمين في سبها اليوم السبت الاستمرار في الاعتصام والتوقف عن الدراسة بجميع مدارس المدينة حتى تقع الاستجابة لجميع المطالب التي يسعون لتحقيقها.

النقابة إستعرضت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها خلال اجتماع مدراء مدارس سبها وتنسيقية المعلمين تداعيات استقالة وزير التعليم بحكومة الوفاق.

يشار إلى أن وزير تعليم الوفاق أعلن إستقالته يوم الخميس الماضي بعد أيام تصدرت فيها وزارته عناوين الأخبار إثر آخر قراراته بوقف صرف مرتبات أكثر من 125 ألف عامل بالوزارة الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة ما دعاه إلى التراجع عن القرار بتوجيه خطاب الأربعاء من الأسبوع الماضي إلى مراقبي التعليم في البلديات مطالباً إياهم بتزويده ببيانات الموظفين المنتظمين بالعمل والواردة أسماؤهم في القرار على أن يوافي مراقبو التعليم الوزارة بتلك البيانات في أجل أقصاه 30 نوفمبر الجاري.

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