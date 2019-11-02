أبوعميد: جويلي اعترف بالهزيمة وعلى الشباب العودة لبيوتهم حقنًا لمزيد من الدماء

أخبار ليبيا24

قال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورشفانة الدكتور محمد المبروك أبوعميد إن آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق اللواء أسامة جويلي اعترف بالهزيمة أمام الجيش الوطني.

ودعا أبو عميد في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك الشباب في المنطقة الغربية إلى العودة إلى بيوتهم وتسليم سلاحهم حقنًا للدماء.

وناشد أبوعميد، القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، إلى إصدار عفو عام لكل من يسلم سلاحه ما لم يكن قد ارتكب جرائم.

وكتب أبو عميد، “جويلي يعترف بالهزيمة. على الشباب العودة لبيوتهم وتسليم سلاحهم حقنا لمزيد من الدماء. وندعو القيادة العامة لإصدار عفو عام لكل من يسلم سلاحه ما لم يكن قد ارتكب جرائم”.

يذكر أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أكد منذ انطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس، أن جميع من يلقي سلاحه ويلزم بيته ويرفع الراية البيضاء فهو آمن.

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