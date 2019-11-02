صالح: جماعة الإخوان قفزت على السلطة وسيطرت على مفاصل الدولة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت بمدينة بنغازي، عددا من السياسيين وأساتذة القانون ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام بالمدينة بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومه وأعضاء المجلس عبدالهادي الصغير وسعيد امغيب.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح تحدث خلال اللقاء عن المؤامرات التي تتعرض لها ليبيا داخلياً وخارجياً والتي تمثلت في عدة أشياء منها قفز جماعة الإخوان المسلمين على السلطة وسيطرتهم على مفاصل الدولة بدعم من أطراف دولية وانقلابهم على الديمقراطية بقوة السلاح بعدما رفضهم الشعب الليبي وخسروا انتخابات مجلس النواب.

واستعرض صالح سير “العملية السياسية منذ انطلاق أعمال مجلس النواب وما مر به المجلس النواب من مؤامرات داخلية وخارجية بهدف سلب إرادة الليبيين وسلطتهم المنتخبة بفرض اتفاق الصخيرات وحكومة (الوفاق) بدعم من المجتمع الدولي رغم عدم دستوريتها وتحالفها مع المتطرفين ونهبهم أموال الشعب الليبي وثرواته ما استدعى ضرورة تحرك القوات المسلحة” لتحرير العاصمة طرابلس.

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