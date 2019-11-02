غرفة عمليات الكرامة: سلاح الجو استهدف مواقع للمليشيات في معسكر غوط الرمان 

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن سلاح الجو استهدف مواقع تابعة للمجموعات المسلحة في معسكر غوط الرمان، شرقي العاصمة، تضم آليات وذخائر وأسلحة نوعية.

وكان اللواء 73 مشاة، قد أفاد أمس بأن المجموعات المسلحة حاولت التقدم إلى نقاط تمركزه في محوري الكزيرما والأحياء البرية بطريق المطار، مؤكدا أن الرد كان قويا من قبل وحدات اللواء، ما نتج عنه مقتل عدد من المسلحين، وغنم آلية مصفحة.

وأشار اللواء في منشور له إلى أن هذه محاولة يائسة من سلسلة محاولات للمجموعات المسلحة، للتقدم إلى تمركز واحد للجيش في محيط الكزيرما والأحياء البرية، مؤكدا أن القوات المسلحة دائما ما تكون في جاهزية كاملة للرد بكل قوة.

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