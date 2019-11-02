اليونيسف: يجب أن يشعر الأطفال بالأمان في ليبيا

شددت منظمة اليونيسف في ليبيا على ضرورة أن يشعر الأطفال بالأمان في منازلهم ومدارسهم ومجتمعاتهم، وذلك وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التي تعترف بها الدول، وتكفل له الحق في الحياة.

وأوضحت المنظمة أنها عقدت ورشة تشاورية مع اللجنة العليا للطفولة، حول خطة العمل الوطنية 2020 – 2025 للوقاية من العنف ضد الأطفال في ليبيا، والتي تهدف إلى تحديد الأنشطة والتطلعات والمسؤوليات على مدار الخمس سنوات المقبلة، لضمان الوقاية من جميع أشكال العنف، والعمل على دمج الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف مجددا في المجتمع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا