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عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش توجه هذا التحذير للمواطنين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعت مجموعة عمليات المنطقة الغربية المواطنين إلى الالتزام بعدم الحركة في مناطق الاشتباكات.

وحث آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية المبروك الغزوي في بلاغ له المواطنين على الالتزام “بتنفيذ جميع التعليمات الصادرة عند نقاط التفتيش بواسطة عناصر القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مع إظهار إثبات الهوية الشخصية عند الطلب”.

وأكد الغزوي أنه “عند مخالفة إجراءات التفتيش في النقاط التابعة للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وبمنتهى الحزم” داعيا المواطنين إلى “معاونة أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تأدية مهامهم الموكلة إليهم حتى يتحقق الأمن ويعود الاستقرار” لليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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