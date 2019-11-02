ورشة تدريبية حول المواطنة الفعالة تستهدف شباب سبها

تتواصل بمدينة سبها ورشة تدريبية حول المواطنة الفعالة بتنظيم من نادي المناظرة، وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني،

ويشارك في التدريب عدد من الناشطين والمدربين المحليين، مستهدفين تدريب شباب المدينة ورواد العمل المدني فيها، وتوعيتهم بماهية المواطنة الفعالة، ودورها في تنمية المجتمع وتعزيز قيام وعمل مؤسسات الدولة.

وقال منسق مشروع المواطنة الفعالة صلاح اعمورة صباح اليوم لقناة ليبيا، إن هذا التدريب يأتي ضمن عدة تدريبات تجري في عدة مدن بالجنوب، ويستمر طوال شهر نوفمبر الجاري، ويعنى بتبسيط مفهوم المواطنة وإشراك ناشطي وشباب مدينة سبها في مجال الريادة المجتمعية.

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