“الجمهورية – تاجوراء الوسط” يشرع بتوزيع السيولة

يباشر فرع مصرف الجمهورية “تاجوراء الوسط ” الأحد في توزيع السيولة النقدية لكافة عملائه ووفقا لما كشفت عنه إدارة المصرف من إجراءات فإن عملية السحب مقتصرة فقط على عملاء الفرع وبسقف سحب قدره 3000 دينار.

وشدد المصرف على ضرورة إحضار إثبات هوية لمن لا يمتلكون دفتر صكوك، فيما تعد هذه المرة هي الأولى التي يعلن فيها المصرف عن توفر السيولة في نوفمبر.

وكان مصرف الجمهورية في تاجوراء قد وفر منذ شهر سبتمبر الماضي سيولة نقدية بسقوف سحب تراوحت بين 3 و5 آلاف دينار.

وتشهد المصارف التجارية في عموم ليبيا انفراجة جزئية بعد سماح المصرف المركزي للمصارف التجارية بالشروع في استقبال معاملات أرباب الأسر بالتزامن مع استمرار مبيعات النقد الأجنبي.

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