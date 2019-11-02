الاحتفال بالذكرى الـ57 لتأسيس القوات البحرية الليبية

أقامت القوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، احتفالا بقاعدة أبو ستة بالعاصمة طرابلس بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس القوات البحرية بالجيش الليبي والتي تصادف الثاني من نوفمبر من كل عام.

شارك في الاحتفال، رئيس الأركان العامة بحكومة الوفاق محمد الشريف، ورئيس أركان القوات البحرية بالوفاق عبدالحكيم أبوحولية ودبلوماسيين وملاحق عسكرية أجنبية وعدد من منتسبي الجيش الليبي، وعضو مجلس النواب المقاطع، الصادق الكحيلي.

وأكد الصادق الكحيلي على أهمية على دور القوات البحرية في التصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر وتهريب الوقود والممنوعات بكافة أشكالها.

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