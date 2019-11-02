وزير الصحة بالحكومة المؤقتة يتفقد سير عمل القطاع بجالو

وصل إلى مدينة جالو اليوم، وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، والوفد المرافق له، في زيارة تفقدية لقطاع الصحة بالبلدية.

وكان في استقبال وزير الصحة، كل من المجلس البلدي جالو، ومجلس الأعيان، ومديري إدارة الخدمات الصحية بالواحات ومستشفيات المدينة، حيث يأتي ضمن هذه الزيارة تشغيل مستشفى جالو المركزي، وافتتاح عيادات خارجية.

وقال عقوب إن رئيس الحكومة المؤقتة يوصي بمتابعة سير العمل في المستشفيات، وقطاع الصحة بمدينة جالو.

وكان الثني قد أكد على ضرورة التركيز على إنهاء بعض الإجراءات العملية لإدارة المشروعات الصحية وإدارات المستشفيات بمناطق الواحات جالو وأوجلة واجخرة.

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