حقيقة وجود “مُشرّد ليبي” تحت كوبري بتونس

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، صحة خبر انتشر في منصات التواصل الاجتماعي، يفيد بوجود مسن ليبي في تونس يعيش تحت كوبري بعد أن تخلى عنه أبناؤه.

وقالت الوزارة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، السبت، إن هذا الخبر “غير صحيح وإن القنصلية بالسفارة الليبية بتونس والملحق الاجتماعي قاموا بزيارة الشخص واتضح أنه تونسي الجنسية”.

بدوره أشار رئيس لجنة الأزمة وشؤون النازحين والمهجرين المستشار ماجد بن صريتي إلى أنه قام بالتواصل مع الملحق الاجتماعي الدكتور مسعود قريفة حيث أكد عدم صحة الخبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية