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الجيش الوطني يوجه تعليمات لأهالي المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أهابت مجموعة عمليات المنطقة الغربية بجميع المواطنين للالتزام التام بعد الحركة في مناطق الاشتباكات، والتعاون مع أفراد الجيش الوطني الأجهزة الأمنية أثناء تأديتهم المهام الموكلة إليهم.

ودعا آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، اللواء مبروك الغزوي، اليوم السبت، المواطنين إلى الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة عن نقاط التفتيش، وإظهار الهوية الشخصية عن طلبها.

وأكد الغزوي أنه وبحال مخالفة إجراءات التفتيش عند النقاط التابعة للجيش الوطني والأجهزة الأمنية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وبمنتهى الحزم ضد المخالفين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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