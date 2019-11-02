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القبض على عصابة تخترق الحسابات المصرفية في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي عن تمكن قسم مكافحة التزييف والتزوير التابع لها من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأموال عبر إختراق الحسابات المصرفية. الإدارة العامة للبحث الجنائي أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها بأن العصابة تتكون من مجموعة شباب ذوي خبرة في مجال الكمبيوتر والإنترنت ( هكر ) يقومون بإختراق …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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