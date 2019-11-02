القبض على عصابة تخترق الحسابات المصرفية في بنغازي

العنوان_بنغازي أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي عن تمكن قسم مكافحة التزييف والتزوير التابع لها من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة الأموال عبر إختراق الحسابات المصرفية. الإدارة العامة للبحث الجنائي أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها بأن العصابة تتكون من مجموعة شباب ذوي خبرة في مجال الكمبيوتر والإنترنت ( هكر ) يقومون بإختراق …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
«الوطني لمكافحة الأمراض» يرصد 465 حالة ليشمانيا في أسبوع
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الجيش الوطني يوجه تعليمات لأهالي المنطقة الغربية
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الجيش يدعو المواطنين بالغرب إلى عدم التحرك في مناطق الاشتباكات
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
حقيقة وجود “مُشرّد ليبي” تحت كوبري بتونس
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك