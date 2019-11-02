اللواء الغزوي يوجه تعميماً للمواطنين في مناطق الإشتباكات بالعاصمة طرابلس

ليبيا – وجه اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اليوم السبت تعميماً لجميع المواطنين في مناطق الإشتباكات بالعاصمة طرابلس .

ودعا الغزوي في تعميم تلقت المرصد نسخة منه كل المواطنين الى الالتزام التام بعدم الحركة في مناطق الأشتباكات مع عدم مخالفة جملة من الإجراءات .

ونصت هذه الاجراءات على الالتزام بتنفيد جميع التعليمات الصادرة عند نقاط التفتيش بواسطة عناصر القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مع أظهار إثبات الهوية الشخصية عند الطلب .

وشدد على انه وعند ” مخالفة إجراءات التفتيش في النقاط التابعة للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وبمنتهى الحزم ضد المخالفين ” .

كما نبّه الغزوي باسم مجموعة عمليات المنطقة الغربية جميع المواطنين لضرورة معاونة أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تأدية مهامهم الموكلة إليهم حتى يتحقق الأمن ويعود الأستقرار التام للبلاد.

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