مدير مركز طبرق الطبي يتابع إجراء التوأمة مع المستشفيات الفرنسية

اجتمع مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي، مع عميد كلية الطب البشري بجامعة بوتيه الفرنسية، البروفيسور روبلو، وذلك لبحث إجراء توأمة بين مركز طبرق الطبي والمستشفيات الفرنسية.

وقال الجالي إن الاجتماع تم خلاله التأكيد على وضع النقاط المبدئية لإجراء التوأمة بين المركز ومستشفى وجامعة بوتيه، موضحا أن من أهم بنود التوأمة حضور أطباء زوار في مختلف التخصصات إلى طبرق، وإيفاد أطباء وممرضين وفنيين لحضور دورات تدريبية محددة، وقبول المعيدين للدراسة في جامعة بوتيه الفرنسية من مختلف الكليات الطبية، كما كشف الجالي عن زيارة مرتقبة لوفد فرنسي إلى مدينة طبرق خلال الأسابيع القادمة.

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