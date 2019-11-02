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من جبهات القتال.. معلم يرد على وزير التعليم المستقيل.. فيديو

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد القائد الميداني رمضان حموم، مدير مدرسة أحمد الشارف للتعليم الأساسي ومنسق تنسيقيات الدفاع عن حقوق المعلمين بالزاوية والمنطقة الغربية وباطن وظهر الجبل أن وزير التعليم المستقيل عثمان عبد الجليل وجه إهانات للمعلمين.

وقال حموم، في تسجيل مصور أمس الجمعة، إن عبد الجليل وجه إهانات للمعلمين وقال إنهم “بلطجية” مضيفا أن المعلمين هبوا للمشاركة في الحرب بالعاصمة طرابلس ما أدى لسقوط  جرحى في صفوفهم جرى إرسالهم للعلاج في تركيا وتونس وأوكرانيا.

وأضاف حموم أنه شخصيا تعرض للإصابة خلال الاشتباكات الدائرة بالعاصمة طرابلس والتي شارك فيها منذ 4 أبريل الماضي مؤكدا أنه يتواجد بمحاور القتال في الناقلية بمدينة الزاوية.

وأكد حموم أن المعلمين ليس لديهم أجندة ويرغبون في العيش بكرامة في ظل نظام تعليمي وصحي جيد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يحموك فى كنكنة ياحموم فانت تدافع عن الباطل عن لصوص مال عام ومهربى بشر ومليشيات اجرامية فانت كلب من كلاب النار الاشرار وليس عندك ذرة عقل وانت تحارب جيش الكرامة والسيادة والوطنية اخترت طريق الخسة والعمالة اتفوووووووه ياحموم الارهاب انت عار على التعليم وتحتاج لمن يعلمك معنى الشرف والرجولة قبل فوات الاوان

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