بلدية بنغازي تستعرض مشاريع صيانة كليات هيئة التعليم التقني والفني

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، مع رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني توفيق المنفي، مشاريع صيانة الكليات والمعاهد التابعة للهيئة، والتي تعرضت للتدمير أثناء الحرب على الإرهاب.

ووفق البلدية فإن اجتماعا عقد بالخصوص، تطرق أيضا إلى مراجعة الإجراءات المتخذة بشأن البدء في أعمال الصيانة المطلوبة، وتم الاتفاق على البدء في أعمال الصيانة لكلية تقنية الهندسة الميكانيكية، حتى يتسنى استمرار الدراسة بها على الوجه الأكمل، لافتا إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة أصدر تعليماته بشأن ضرورة صيانة هذه الكليات والمعاهد، بحيث تكون ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا