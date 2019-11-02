المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي وفدا من بعثة لجنة الصليب الأحمر الدولية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر ببنغازي أشرف أبوعمشة، والفريق الفني المصاحب له.

وأوضحت البلدية أن اللقاء نوقشت خلاله الأعمال التي تقوم بها اللجنة في مدينة بنغازي، ومن بينها دعم المشاريع الصغرى لعدد من الأنشطة الاقتصادية، وصيانة بعض مرافق المياه والصرف الصحي، وتوفير مضخات المياه، وصيانة عدد من المراكز الصحية، مشيرة إلى أن رئيس المجلس التسييري أكد استعداد البلدية للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في الأعمال التي تقوم بتنفيذها في بنغازي.

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