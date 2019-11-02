بعد استقالة عبدالجليل.. أين تتجه أزمة المعلمين؟

قال نقيب عام معلمي ليبيا عبدالنبي النف، إن استقالة وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل لم تكن ضمن مطالب المعلمين، لكنها أصبحت مطلبا ردا على تقليل الوزير من شأن المعلم.

وأضاف النف في حديث لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” ان مطالب المعلمين هي تفعيل القرار رقم 4 لمجلس النواب بزيادة المرتبات والعلاوات والتأمين الصحي لكن الوزير تهجم على المعلمين ما جعلهم يُصعدون من سقف مطالبهم حتى وصل إلى المطالبة بإقالته.

واعتبر النف أن قرار المجلس الرئاسي بفصل التعليم العالي عن العام خطوة جيدة وإيجابية وجدية للوصول لتعليم يحقق للوطن ما يريد.

وذكر أن الاتفاق الذي تم مع الرئاسي، اشترط أن يُبطل المجلس القرارات التي اتخذها عبدالجليل واعتبارها باطلة وهذا ما اعتمده ديوان المحاسبة، مبينا أن الخطوة الآن التي يجب الاستمرار فيها بعد فصل التعليم العالي عن العام هي النظر في مطالب المحتجين وإيفاؤهم بحقوقهم وتسوية أوضاعهم ومنحهم العدالة الاجتماعية التي يستحقونها أسوة بالقطاعات الأخرى.

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