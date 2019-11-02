المستشار صالح يلتقي سياسيين وقانونيين وناشطين بمدينة بنغازي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم في مدينة بنغازي، عددا من السياسيين وأساتذة القانون وناشطي المجتمع المدني، والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام، بحضور نائبه الثاني أحميد حومة، والنائبين عبد الهادي الصغير وسعيد امغيب.

وتطرق المستشار صالح في كلمته خلال اللقاء إلى المؤامرات التي تتعرض لها البلاد، بدءا من استغلال رغبة الشعب الليبي في تغيير نظام القذافي، وقفز جماعة الإخوان على السلطة، وسيطرتها على مفاصل الدولة بدعم من أطراف دولية، وانقلابها على الديمقراطية بقوة السلاح.

هذا وتناول اللقاء عددا من المحاور، أولها الأزمة السياسية الراهنة، تلتها أزمة مشروع الدستور، وأزمة التواصل بين البرلمان والرأي العام، حيث استمع رئيس مجلس النواب لآراء الحضور حول هذه المحاور الثلاثة.

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