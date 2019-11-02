اجتماع لتنسيقيات ونقابات المعلمين بالمناطق الغربية والجنوبية والوسطى

عقد مساء اليوم بمدينة زليتن اجتماع تنسيقيات ونقابات المعلمين بالمنطقة الغربية والجنوبية والوسطى.

وقال مدير مكتب الإعلام بتعليم العجيلات حسين الفلاح لقناة ليبيا، إن الاجتماع تقرر عنه أن تفتح إدارات المدارس أبوابها لقبول الطلبة وإتمام الإجراءات الإدارية فقط، دون البدء في الحصص المدرسية إلى 10 من نوفمبر الجاري، حتى تكمل لجنة التواصل مع المجلس الرئاسي عملها، ويتم النظر في جدية القرارات.

وتلا المجتمعون بيانا أكدوا فيه على جملة من النقاط المهمة المتعلقة بقطاع التعليم وسير العملية التعليمية.

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