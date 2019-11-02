منظمة العفو الدولية تنتقد استمرار اختفاء سرقيوة وتطالب المشير حفتر بكشف مكان احتجازها

انتقدت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها اليوم، استمرار اختفاء النائبة البرلمانية سهام سرقيوة منذ نحو 4 أشهر قسريا.

وطالبت المنظمة في حملة تضامن لها ومراسلة اليوم، المشير خليفة حفتر، بالكشف عن مكان احتجاز سرقيوة، خاصة أن «أسرتها لم تتمكن من الاتصال بها على الإطلاق».

واختفت سرقيوة منذ 17 يوليو الماضي، عندما اختطفها مسلحون «بوحشية» من منزلها، مما يثير «مخاوف شديدة من أنها معرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة»، وفق المنظمة.

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وانقطع الاتصال بعضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة بعد ساعات من وصولها إلى المدينة قادمة من القاهرة، بعد اعتراضها من قبل مسلحين، فيما لقي الحادث إدانات واسعة محليا ودوليا، وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إنها تواصل التحقيق في الحادث.

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فيما عبر شقيق سرقيوة، وفق تقرير المنظمة عن قلقه على حياة شقيقته، لاسيما مع «وقوع حوادث اختطاف سابقة أدت في بعض الأحيان إلى تعذيب أو موت الشخص المفقود»، مطالبا بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عن سهام سرقيوة، والكشف عن مصيرها ومكان وجودها وضمان حمايتها من جميع أشكال التعذيب».

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