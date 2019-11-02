بنغازي.. “رادارات السريع” تبدأ بضبط مخالفات السرعة

أكدت مديرية أمن بنغازي مواصلة حملتها لضبط مخالفات السرعة بشوارع المدينة، مشيرة إلى أن شعبة ضبط السرعة مستمرة في رصد مخالفات السرعة بالشوارع الرئيسة بالمدينة.

وأعلنت مديرية أمن بنغازي مطلع الأسبوع الماضي عن تفعيل مخالفات السرعة بشوارع المدينة وخاصة الطريق الدائري الثالث، المعروف باسم “الطريق السريع”، حيث تم تحديد السرعة القانونية بـ80 كلم في الساعة.

وكانت المديرية قالت إنها ستفعّل أجهزة ضبط السرعة عبر الطريق السريع، ودعت جميع السائقين إلى التقيد بالسرعة القانونية بألا تتجاوز 80 كلم في الساعة، مشيرة إلى أن مديرها العميد عادل عبدالعزيز أصدر تعليماته لقسم المرور والتراخيص وقسم شرطة النجدة بتفعيل أجهزة ضبط السرعة وتنفيذ الخطة الأمنية المُرورية الشاملة.

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