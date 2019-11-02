عقيلة صالح: الإخوان سيطروا على مفاصل الدولة

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن جماعة الإخوان المسلمين قفزت على السلطة وسيطرت على مفاصل الدولة بدعم من أطراف دولية، عبر انقلابهم على الديمقراطية بقوة السلاح بعدما أن رفضهم الليبيون وخسروا انتخابات مجلس النواب.

وجاءت تصريحات عقيلة صالح خلال لقائه السبت في بنغازي، عددا من السياسيين وأساتذة القانون ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والمهتمين بالشأن العام، بحضور النائب الثاني للرئيس أحميد حومه، وعدد من أعضاء المجلس.

ووفق بيان للمجلس، فقد أكد صالح أهمية الاستفادة من خبرات السياسيين وأساتذة القانون والنشطاء للخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا، مشيرا إلى أن البلاد تتعرض لمؤامرات داخليا وخارجياً من استغلال رغبة الشعب الليبي في تغيير نظام القذافي، وقفز جماعة الإخوان المسلمين على السلطة.

وأشار عقيلة صالح إلى سير العملية السياسية منذ انطلاق أعمال مجلس النواب وما مر به المجلس من مؤامرات داخلية وخارجية بهدف سلب إرادة الليبيين وسلطتهم المنتخبة بفرض اتفاق الصخيرات وحكومة فائز السراج بدعم من المجتمع الدولي رغم عدم دستوريتها وتحالفها مع الجماعات المسلحة والمتطرفين ونهبهم أموال الشعب الليبي وثرواته؛ ما استدعى ضرورة تحرك الجيش الوطني لـ”تحرير طرابلس وكامل التراب الليبي”.

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