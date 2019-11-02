إيطاليا تطلب عقد اجتماع مع اللجنة المشتركة مع ليبيا لتعديل اتفاقية الهجرة

قالت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية “إنسا”، إن روما طلبت عقد اجتماع اللجنة المشتركة مع ليبيا، لتعديل مذكرة التفاهم الليبية – الإيطالية حول إدارة ملف الهجرة، الموقعة بين حكومة الوفاق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جنتيلوني، في الـ 2 من فبراير 2017.

ولفتت “إنسا” إلى أن المذكرة قد انتهت صلاحيتها اليوم السبت 2 نوفمبر، وجُددت بالفعل باتفاق ضمني بين البلدين بنفس القواعد المنصوص عليها في الاتفاق، حيث أكدت الحكومة الإيطالية عزمها الإبقاء على المذكرة مع مطالبة ليبيا بالتفاوض على التغييرات التي سيتعين تحديدها.

وتسمح الاتفاقية لخفر السواحل الليبي بالتحرك في عرض البحر وإعادة الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، الخميس خلال جلسة للبرلمان الإيطالي، عن تأييده لتحسين مضمون مذكرة التفاهم بين البلدين، قائلًا: “يمكن تعديل وتحسين المذكرة مع ليبيا، لكن لا يمكن إنكار أنها خفضت عدد الوفيات والغرق في البحر”.

وفي المقابل انتقدت منظمات مجتمع مدني وأحزاب تجديد المذكرة، ومنهم عضو البرلمان الديمقراطي ماتيو أورفيني، الذي قال: “اليوم مع تجديد الاتفاقات مع ليبيا، نعاني هزيمة قاسية للغاية.. دعونا ننشئ على الفور لجنة تحقيق، ونلغي مراسيم سالفيني للسلامة.. يجب رفع هذا النقاش إلى البرلمان”.

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