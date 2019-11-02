إيطاليا تتحرك لتعديل “اتفاقية الهجرة” مع ليبيا

طلبت إيطاليا عقد اجتماع بين اللجنة المشتركة بين البلدين، لتعديل اتفاقية التفاهم التي وقعتها روما مع حكومة الوفاق عام 2017 بشأن التصدي للهجرة غير القانونية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية “آنسا”، عن مصادر حكومية قولها إن روما أبلغت طرابلس شفويا تأكيد نيتها الحفاظ على المذكرة، مع مطالبة ليبيا بالتفاوض على إجراء بعض التغييرات.

من جهته قال مستشار لرئيس المجلس الرئاسي، في اتصال مع “آنسا”، إنه عندما تتلقى حكومة الوفاق ما تقترحه الحكومة الإيطالية، ستدرسه وتتخذ موقفا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، كشف، الخميس، عن توجه حكومته لإجراء تعديلات على المذكرة، مؤكدا أن هذه المذكرة “لا يمكن رميها في البحر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية