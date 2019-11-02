بعيو: ربع مليون عائلة محرومة من حقها في عوائد المحافظ الاستثمارية

أكد الكاتب الصحفي محمد بعيو، أن نحو ربع مليون عائلة ليبية محرومون من حقهم في العوائد الشهرية لمحافظهم الاستثمارية بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقال بعيو عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن “نحو ربع مليون عائلة ليبية محرومون منذ 5 سنوات من حقهم في العوائد الشهرية لمحافظهم الاستثمارية بصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وهي أسهم ملكية وليست مساعدات بينما لصوص الصندوق بإدارته وشركاته يبددون مئات الملايين على فسادهم” مضيفا “ألا يكفي هذا الظلم وحده سبباً لثورة”.

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